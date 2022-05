Kατασκευή φράγματος με εκτύπωση 3D

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

Το καταδρομικό Moskva, η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, στις 14 Απριλίου. Σύμφωνα με τη Μόσχα, από έκρηξη στο πλοίο, ενώ από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο 20χρονος Νικίτα υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο καταδρομικό. Δίχως νέα του από τις 14 Απριλίου, η οικογένειά του άρχισε να κινεί γη και ουρανό προσπαθώντας να μάθει τι συνέβη, αλλά βρέθηκε απέναντι σε τοίχο σιωπής.

Η μητέρα του, Ολέσια, που άρχισε να επικοινωνεί με άλλους γονείς ναυτικών στα κοινωνικά δίκτυα, έμαθε μεν πως ο γιός της είχε χάσει τη ζωή του, όμως άλλα έλεγε το Υπουργείο Άμυνας και άλλα ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας για τις συνθήκες του θανάτου του.

Όταν οι γονείς αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν την ιστορία, οι αρχές αντέδρασαν αμέσως, καλώντας τους συγγενείς των εξαφανισθέντων σε συνάντηση με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Οι αξιωματούχοι πρότειναν στους συγγενείς να υποβάλουν επίσημα αιτήματα για την αναγνώριση του θανάτου.

Λίγο μετά τη συνάντηση, γύρω στις 10 Μαΐου, η Ολέσια έλαβε ένα έγγραφο για να το επιστρέψει υπογεγραμμένο, το οποίο έγραφε ότι «αναγνώρισα τον γιο μου ως νεκρό». Τη δήλωση συνόδευε η υπόσχεση καταβολής ποσού 7 εκατ. ρουβλίων (περίπου 100.000 ευρώ), υπό τον όρο ότι θα παραμείνουν σιωπηλοί.

Πηγή: France Inter

Η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, Moskva, βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, στις 14 Απριλίου, αλλά οι συγγενείς των ναυτών που έχασαν τη ζωή τους δεν γνωρίζουν τίποτα για τις συνθήκες του θανάτου τους.

ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε χθες αισιόδοξος, μετά τις συνομιλίες που είχε με τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλες χώρες-κλειδιά, για να περιορίσει την εξάπλωση της πείνας στον κόσμο που επιδεινώνεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σκοπός των ενεργειών του είναι να επιτραπεί η εξαγωγή των σιτηρών που είναι αποθηκευμένα στα ουκρανικά λιμάνια, και να εξασφαλιστεί ότι τα ρωσικά τρόφιμα και λιπάσματα θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Η Ουκρανία και η Ρωσία παράγουν μαζί σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου σιταριού και κριθαριού και το μισό ηλιέλαιο, ενώ η Ρωσία και η σύμμαχός της Λευκορωσία είναι αντιστοίχως ο δεύτερος και τρίτος μεγαλύτεροι παραγωγοί ποτάσας στον κόσμο, βασικού συστατικού των λιπασμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας πρόσθεσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια έχει διπλασιαστεί μέσα σε μόλις δύο χρόνια, από 135 εκατομμύρια πριν από την πανδημία σε 276 εκατομμύρια σήμερα.

Μια πρόσθετη απόδειξη της επερχόμενης επισιτιστικής κρίσης είναι οι διαδηλώσεις στο Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Ιρανοί είδαν μέσα σε λίγες μέρες τις τιμές βασικών ειδών να απογειώνονται. Τα 550 γραμμάρια ζυμαρικών από 12.000 ιρανικά ριάλ (0,24 ευρώ) εκτοξεύτηκαν στα 28.000 (0,56 ευρώ), τα τέσσερα λίτρα λάδι από 120.000 (2,4 ευρώ) στις 400.000 (8 ευρώ), και η τιμή του δυσεύρετου ψωμιού διπλασιάστηκε. Ο ελάχιστος μισθός είναι 5,7 εκατ. ριάλ, ήτοι 114 ευρώ.

Πηγή: Le Monde, France 24

Anti-government protests erupt for the second straight evening in South West #Iran over massive food price hikes. The protests have spread to several provinces with the presence of women. #IranProtests



