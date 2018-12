Ξεκινώντας από το 1999 σε διάφορα spots της Θεσσαλονίκης, από πιλοτές και πάρκα της Καλαμαριάς, σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης, παλιούς σταθμούς τρένων μέχρι και τον «Αλέκο» (όπως είναι γνωστό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου), ο B-boy Saspens ξεκίνησε να χορεύει ανάμεσα σε φίλους και παρέες που με το πέρασμα των ετών άλλαζαν, στις δύσκολες συνθήκες της εκάστοτε εποχής άλλοι έρχονταν κι άλλοι έφευγαν, κυρίως επειδή δεν ήταν στη μόδα αυτό που λέμε χιπ-χοπ, και συγκεκριμένα το «breaking». «Με το πέρασμα των χρόνων πολλά από αυτά τα σημεία έγιναν σταθερά στέκια που γρήγορα εξελίχθηκαν σε spots για b-boys και fly girls, με τη συνοδεία ενός κασετοφώνου (με έρανο στην παρέα για μπαταρίες) ή και χωρίς, μόνο με την ενέργεια της παρέας και της street κουλτούρας. Σκοπός μας ήταν ένας, να περάσουμε όλοι το ίδιο καλά, «to have fun», ο ίδιος μέχρι και σήμερα» λέει. O B-boy Saspens, που σήμερα δραστηροποιείται ως δάσκαλος breaking, αναφέρει πως το χιπ-χοπ είναι ζωντανό και ακόμα και σήμερα, είτε είσαι γκραφιτάς είτε Mc ή DJ ή b-boy, πάντα, όταν περνάς από τα spots της Θεσσαλονίκης, θα ροκάρεις μαζί με παλιούς ή νέους b-boys και ταυτόχρονα θα αναπολείς τις έντονες στιγμές που έζησες μικρότερος, μαθαίνοντας να χορεύεις breaking. Εν έτει 2018, όλη αυτή η σκηνή έχει εκτοξευθεί πλέον και υπάρχουν πολύ υψηλού επιπέδου σχολές χορού σε προπονητήρια ομάδων που διακρίνονται σε διαγωνισμούς εθνικούς και παγκόσμιους. Το «Battle of the Βest» που γίνεται στις 16 Δεκεμβρίου ή το «Battle of the Year» δίνει την ευκαιρία σε Έλληνες break dancers να εκπροσωπήσουν «τη χώρα τους, την ομάδα τους, το είναι τους». Αποκορύφωμα της σκηνής είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπου και εντάχθηκε το breaking και ξεκινά φέτος για πρώτη φορά στην Αργεντινή, στο Μπουένος Άιρες. «Keep breaking and having fun».