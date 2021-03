28.2.2021

Μια μουσική αναδρομή στην 28χρονη πορεία του ηλεκτρονικού ποπ ντουέτου που αποχαιρέτησε πριν από λίγες μέρες τους φαν με το σπαρακτικό κομμάτι «Hold on. If love is the answer, you're home».