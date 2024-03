Viral η αντίδραση Μπάιντεν όταν είδε τη Μάρτζορι Γκριν ντυμένη «Make America Great Again»

Η αντίδραση του Τζο Μπάιντεν όταν είδε τη γνωστή για τις ρατσιστικές θέσεις της και τις γκάφες ολκής, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, λίγο πριν την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Κογκρέσο κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η ομιλία του Μπάιντεν θεωρήθηκε από πολλούς ως εναρκτήριο λάκτισμα για μια εκλογική ρεβάνς με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αν και ο Μπάιντεν δεν κατονόμασε ποτέ ρητά τον Τραμπ.

Ωστόσο επικαλέστηκε επανειλημμένα την απειλή που συνιστά ο πιθανότερος αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, επιλέγοντας «σφυρί αντί για κλαδί ελιάς», όπως εύστοχα υπογράμμισε ανάλυση του Politico.

Η ακροδεξιά Μάρτζορι Γκριν εμφανίστηκε με κόκκινο καπέλο Make American Great Again, προεκλογικό σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ από προεδρική του εκστρατεία το 2016 και η αντίδραση Μπάιντεν έγινε viral στα social media.

President Biden's surprised reaction to Rep. Marjorie Taylor Greene's MAGA outfit was not his only interaction with the Congresswoman from Georgia during his State of the Union address. pic.twitter.com/JXzNOUB7ve