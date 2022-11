Τανζανία: Συντριβή αεροσκάφους στη λίμνη Βικτόρια- Πληροφορίες ότι μετέφερε 49 επιβάτες

Ένα αεροσκάφος της εταιρείας Precision Air συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία κατά την προσγείωσή του σε αεροδρόμιο στην Μπουκόμπα, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τανζανίας TCB.

Σύμφωνα με το TCB, 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι γνωστό ακόμα αν υπάρχουν νεκροί.

Το αεροπλάνο, το οποίο είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα Νταρ Ελ Σαλάμ, «έπεσε σήμερα το πρωί στη λίμνη Βικτόρια εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας», μετέδωσε το TBC.

Ο αστυνομικός αξιωματούχος Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε δήλωσε σε δημοσιογράφους πως το αεροπλάνο έπεσε στο νερό σε απόσταση 100 μέτρων από το αεροδρόμιο.

Σωστικά σκάφη έχουν αναπτυχθεί και διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διάσωση παγιδευμένων επιβατών, πρόσθεσε το TBC.

Η πρόεδρος της Τανζανίας Σαμία Σουλούχου Χάσαν απηύθυνε έκκληση για ηρεμία καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης.

«Πληροφορήθηκα με θλίψη την είδηση για το ατύχημα με το αεροπλάνο της Precision Air», έγραψε στο Twitter. «Ας παραμείνουμε ήρεμοι τη στιγμή που διασώστες συνεχίζουν την αποστολή διάσωσης και ας προσευχόμαστε στον Θεό να μας βοηθήσει».

Η πτήση μετέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες 49 επιβάτες.

Σε πλάνα που έχουν αναρτηθεί στο Twitter φαίνεται το αεροσκάφος μέσα στη θάλασσα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης.

#Tanzania: Sources say efforts underway to rescue passengers aboard the Precision Air Plane that was headed to Bukoba from Dar es Salaam this morning but crashed in Lake Victoria. #SoftPowerNews #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/0J2QwYklLz — SoftPower News (@SoftPowerNews) November 6, 2022

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T — Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022