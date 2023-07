Συναντήσεις Τζο Μπάιντεν με βασιλιά Κάρολο και Ρίσι Σούνακ: Σε εγκάρδιο κλίμα, με πολλά μηνύματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ξεκίνησε την τετραήμερη περιοδεία του στην Ευρώπη με συναντήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, και τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

Αφού έφτασε στο Λονδίνο αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Τζο Μπάιντεν μετέβη στην Ντάουνινγκ Στριτ για μια σύντομη συνάντηση με τον Σούνακ, η οποία έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο, τον Ιούνιο. «Η σχέση μας είναι ακλόνητη» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σύντομες δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, καθισμένος δίπλα στον συνομιλητή του.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτέλεσε μείζον θέμα συζήτησης κατά τη συνάντησή τους, και θα ακολουθήσει τον Μπάιντεν και στους άλλους σταθμούς της ευρωπαϊκής του περιοδείας, που περιλαμβάνει μία στάση στη Λιθουανία όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Joe Biden est arrivé au 10 Downing Street pour rencontrer Rishi Sunak. #UK #US pic.twitter.com/q7RPCm4ejA — Alexander Seale (@AlexSeale) July 10, 2023

Κατά τη συνομιλία τους, ο Σούνακ ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο πως η χώρα του δεν θα ακολουθήσει τα βήματα των ΗΠΑ για αποστολή πυρομαχικών διασποράς στο Κίεβο, καθώς, όπως εξήγησε, δεσμεύεται από συνθήκη κατά της χρήσης τους.

Οι δύο πλευρές, παράλληλα, επιβεβαίωσαν τους στενούς τους δεσμούς, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να κάνει λόγο για «δύο από τους πιο σταθερούς συμμάχους» στο ΝΑΤΟ, αλλά και δεσμεύτηκαν για συνεργασία όσον αφορά στην «ενίσχυση της συνεργασίας μας, στην κοινή οικονομική ασφάλεια προς όφελος των πολιτών μας».

Στην έκτη συνάντησή τους τους τελευταίους έξι μήνες, ο Μπάιντεν και ο Σούνακ συζήτησαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας, όπως δήλωσαν Αμερικανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα κοινή δήλωση που ζητούσε αυξημένη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA/ANDY RAIN

Όσον αφορά στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βρετανό μονάρχη, ο Κάρολος επεφύλασσε στον καλεσμένο του μία εγκάρδια υποδοχή - με κάθε επισημότητα- στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Οι δυο τους γνωρίζονται πολλά χρόνια και έχουν συναντηθεί αρκετές φορές, πριν τη στέψη του Βρετανού βασιλιά. Ο Μπάιντεν δεν είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για την τελετή, αλλά παρούσα ήταν η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν.

BREAKING: Joe Biden uses King Charles as a service dog after arriving at Windosr Palace pic.twitter.com/OzMpHtk5Fb — Mad Bull America (@america_mad) July 10, 2023

Μετά την κατ' ιδίαν συνομιλία τους, θα έχουν επαφή με μια ομάδα επενδυτών και φιλάνθρωπων για να συζητήσουν την κλιματική αλλαγή, μια από τις προτεραιότητες του βασιλιά.

Ο Μπάιντεν αναμένεται να αναχωρήσει για τη Λιθουανία σήμερα το βράδυ για να συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τα κράτη μέλη της Συμμαχίας εξακολουθούν να συζητούν πώς θα αντιμετωπίσουν την πίεση της Ουκρανίας για γρήγορη ένταξη στη συμμαχία, ένα ζήτημα που έχει διχάσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει πως το Κίεβο δεν είναι έτοιμο να ενταχθεί και έχει προειδοποιήσει ότι η πολύ γρήγορη κίνηση θα ανάγκαζε τα μέλη να υπερασπιστούν την Ουκρανία από τη συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας.

US national anthem played to welcome President Joe Biden to Windsor Castle



Follow latest: https://t.co/fkKkDZXIjJ pic.twitter.com/RQjp5xCGcX — BBC News (UK) (@BBCNews) July 10, 2023

Ωστόσο, η σύνοδος αναμένεται να υπογραμμίσει υποστήριξή της προς την Ουκρανία και να δεσμευτεί για συνέχιση της ενίσχυσης του Κιέβου, ειδικότερα τώρα που έχει εξαπολύσει την αντεπίθεσή της.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος θα ταξιδέψει στη Φινλανδία, όπου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών. Η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ νωρίτερα φέτος, εγκαταλείποντας την ουδετερότητά της.

Ο Μπάιντεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το ταξίδι για να παρουσιάσει αυτό που οι σύμβουλοί του αποκαλούν πρωτοφανή ενότητα μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ ως απάντηση στον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν υποβόσκουσες διαφωνίες στο ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων για το αν η Σουηδία θα πρέπει να γίνει μέλος της ομάδας, μια πρόταση στην οποία αντιτίθενται η Τουρκία και η Ουγγαρία.

The King has welcomed @POTUS Biden to Windsor Castle.



A Royal Salute was given by the Welsh Guards. pic.twitter.com/O1mXvGfGYO — The Royal Family (@RoyalFamily) July 10, 2023

Με πληροφορίες από Wall Street Journal/BBC