Σκύλος με κόκκινο φιόγκο ήταν κρυμμένος σε πίνακα του Πάμπλο Πικάσο

Στον πίνακα Le Moulin de la Galette (1900) του Πάμπλο Πικάσο εντοπίστηκε με τη χρήση ακτίνων Χ ένας σκύλος που εκ πρώτης όψεως δεν φαινόταν.

Υπεύθυνος για την εξαφάνιση του σκύλου από τον πίνακα ήταν ο ίδιος ο Πάμπλο Πικάσο.

Στο σημείο, που είχε ζωγραφίσει αρχικά το σκυλί ο Πάμπλο Πικάσο, αργότερα φαινόταν κάτι σαν παλτό. Επίσης δεν ήταν η μόνη αλλαγή στην οποία προέβη ο γνωστός ζωγράφος στο έργο του Le Moulin de la Galette. Ο καλλιτέχνης άλλαξε επίσης το φύλο ενός ζευγαριού στην πίστα και ζωγράφισε μια άδεια καρέκλα, σύμφωνα με το CNN.

«Αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει αυτό το παρατεταμένο “φάντασμα” του σκύλου», λέει στο Reuters η Ζουλί Μπαρτέν ανώτερη συντηρήτρια έργων ζωγραφικής στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης.

«Υπάρχει κόκκινη μπογιά που φαίνεται. Αν κοιτάξετε πολύ προσεκτικά, μπορείτε να δείτε τα μάτια και τα αυτιά του. Και μπορείτε να δείτε ότι, αποκρύπτοντάς το, άφησε στην πραγματικότητα το περίγραμμα της κορυφής του κεφαλιού ούτως ώστε να είναι ακόμα ορατό».

Τώρα, παραμένει μόνο το περίγραμμα του σκύλου. Ωστόσο, χάρη στην απεικόνιση που έγινε κατά την προετοιμασία της έκθεσης του Guggenheim με θέμα «Ο νεαρός Πικάσο στο Παρίσι», οι επιμελητές είναι σε θέση να προσεγγίσουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει το σκυλί πριν «γίνει» παλτό.

«Οι ακτίνες Χ χαρτογραφούν την κατανομή των στοιχείων που περιέχονται στον πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των ανόργανων χρωστικών ουσιών», λέει η Ζουλί Μπαρτέν. «Η εικόνα του σκύλου είναι μια ψευδοχρωματική απεικόνιση που δημιουργήθηκε με τη χαρτογράφηση της κατανομής των χρωστικών Vermillion red, zinc white και iron-containing ochres». Αυτό που αποκάλυψε αυτή η σάρωση ήταν η φιγούρα του σκυλιού που φαίνεται να είναι ένα σπανιέλ καβαλιέ Κινγκ Τσάρλς με ένα μικρό κόκκινο φιόγκο γύρω από το λαιμό του. «Ήταν ενδιαφέρον για μένα ότι ζωγράφισε βιαστικά πάνω από αυτό το σκυλί, το οποίο θα ήταν μια μάλλον συναρπαστική πτυχή της σύνθεσης», λέει η ίδια στο CNN.

Κάποιοι ειδικοί αναρωτιούνται αν ο Πικάσο βρήκε τον σκύλο ίσως, ενοχλητικό.

«Εξαλείφοντας τον σκύλο, ο Πάμπλο Πικάσο εστιάζει με περισσότερη προσοχή στις φιγούρες και τον χώρο», λέει στο Hyperallergic η Μέγκαν Φοντανέλα, επιμελήτρια της έκθεσης του Guggenheim. «Τώρα μπορεί κανείς να παρατηρήσει πόσο διαφοροποιημένη είναι η πράξη που απεικονίζεται στον πίνακα Le Moulin de la Galette, με τους θαμώνες της αίθουσας χορού να κοιτάζουν προς διάφορες κατευθύνσεις».

Ο Τομ Γουίλιαμς, ιστορικός τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μπελμόντ, λέει στους New York Times ότι η αφαίρεση του σκύλου ήταν η σωστή κίνηση. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον συγκεκριμένο πίνακα με έναν σκύλο σε πρώτο πλάνο», υποστηρίζει. «Δεν είμαι σίγουρος ότι ένας σκύλος, και ιδιαίτερα ένας μικρός σκύλος, βγάζει νόημα στη σκοτεινή, ανήσυχη και ερωτικά φορτισμένη ατμόσφαιρα που ο Πικάσο δημιούργησε τόσο έξοχα σε αυτόν τον πίνακα».

Ο Πάμπλο Πικάσο έκανε αλλαγές στα έργα του

Ο Πάμπλο Πικάσο ήταν γνωστό ότι έκανε αλλαγές στη μέση ενός έργου. Αρκετά έργα από τη «Γαλάζια Περίοδο» του καλλιτέχνη περιέχουν κρυμμένα στοιχεία. Ενώ δούλευε πάνω στη «Σούπα» (1902), ο διάσημος καλλιτέχνης ζωγράφισε πάνω από διάφορα αρχικώς απορριφθέντα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας με την πλάτη γυρισμένη προς τον εν δυνάμει θεατή. Επίσης, ζωγράφισε πάνω από ένα δισκοειδές σχήμα στο «The Crouching Beggar» (1902), ένα έργο που το ίδιο ήταν ζωγραφισμένο πάνω σε ένα προηγούμενο έργο.

«Βλέπουμε, όλο και περισσότερο, ότι αυτό ήταν μέρος της διαδικασίας εργασίας του Πικάσο», λέει η Ζουλί Μπαρντέν στο CNN. «Καθώς ανέπτυσσε μια σύνθεση, ζωγράφιζε ορισμένα στοιχεία ή τα μετέτρεπε σε νέες συνθετικές λεπτομέρειες. Και, πολύ συχνά, άφηνε πτυχές της υποκείμενης αρχικής σύνθεσης εν μέρει εμφανείς σε έναν θεατή που κοιτούσε πολύ προσεκτικά».

