Ανίσχυρη να σταματήσει την κυκλοφορία της νέας, αποκατεστημένης κόπιας της ταινίας «Βασικό Ένστικτο» δήλωσε πρόσφατα η Σάρον Στόουν.

Σε συνέντευξή της, στην αυστραλιανή εκπομπή "A Current Affair" η πρωταγωνίστρια της εμβληματικής ταινίας των 90s είπε ότι δεν κατάφερε να εμποδίσει την κυκλοφορία της ταινίας του σκηνοθέτη Paul Verhoeven.

Ο σκηνοθέτης επέβλεψε την αποκατάσταση της κόπιας μεταξύ 2019 και 2020, και περιέλαβε το «μπόνους υλικό με τους συμπρωταγωνιστές Σάρον Στόουν και Μάικλ Ντάγκλας» στην ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας την 30η επέτειό της.

«Αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν την ακατάλληλη εκδοχή του σκηνοθέτη για την 30η επέτειο», δήλωσε η Στόουν στο «A Current Affair». Η οικοδέσποινα του σόου τη ρώτησε αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει ώστε να εμποδίσει την κυκλοφορία της, ωστόσο, εκείνη απάντησε ότι «Υπάρχουν νέοι κανόνες, αλλά έγιναν αφού εγώ, ως νεαρή κοπέλα, έκανα αυτήν την ταινία και έτσι δεν ισχύουν στην περίπτωσή μου».

Στο βιβλίο με τα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το "The Beauty of Living Twice", η Στόουν γράφει για την περίφημη σκηνή στο «Βασικό Ένστικτο», όπου ξεδιπλώνει τα πόδια της κατά τη διάρκεια της σκηνής της ανάκρισης, με το περίφημο γυμνό.

Η ηθοποιός λέει ότι παραπλανήθηκε για το τι θα ήταν πραγματικά η σκηνή αυτή και πρόσθεσε ότι δεν ήξερε ότι τα γεννητικά της όργανα είχαν εκτεθεί στην ταινία μέχρι την προβολή της.

«Έτσι είδα τον κόλπο μου για πρώτη φορά, πολύ αργότερα αφού μου είπαν στα γυρίσματα ότι δεν φαίνεται τίποτα. "Θέλω απλώς να αφαιρέσεις το εσώρουχό σου γιατί το λευκό αντανακλά το φως, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι φοράς κιλότα», γράφει η Στόουν. «Τώρα, εδώ είναι το ζήτημα. Δεν είχε σημασία πια. Ήμουν εγώ και τα απόκρυφα μέρη μου εκεί (ορατά). Είχα αποφάσεις να πάρω» αναφέρει.

Προσθέτει δε, ότι μετά την προβολή βρήκε τον Verhoeven. «Πήγα στο stand της προβολής, τον χαστούκισα στο πρόσωπο, έφυγα, πήγα στο αυτοκίνητό μου και κάλεσα τον δικηγόρο μου, Marty Singer. Εκείνος μου είπε ότι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν αυτήν την ταινία όπως ήταν. Ότι θα μπορούσα να κάνω περιοριστικά μέτρα. Πρώτα απ' όλα, τότε, αυτό θα έδινε στην ταινία μια βαθμολογία Χ (ακατάλληλη). Θυμηθείτε, ότι τότε ήταν 1992, όχι τώρα, που βλέπουμε ένα πέος σε στύση στο Netflix.» συνεχίζει.

Το StudioCanal πρόκειται να κυκλοφορήσει την νέα εκδοχή της ταινίας στη Γαλλία από τις 16 Ιουνίου, ενώ την αμέσως επόμενη μέρα θα κυκλοφορήσει σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Η νέα κόπια θα είναι επίσης διαθέσιμη σε Blu-ray και DVD στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 14 Ιουνίου και στη Γερμανία από τις 17 Ιουνίου 2021.

Με πληροφορίες του Indiewire/NewYorkPost