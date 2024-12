Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Καλιφόρνια: Σε «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση» δύο νήπια 5 και 6 ετών

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν σοβαρά από πυροβολισμούς σε σχολείο στη βόρεια Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές το απόγευμα της Τετάρτης, 4 Δεκεμβρίου, ενώ ο ύποπτος δράστης είναι νεκρός.

Οι τραυματισμένοι μαθητές, δύο αγόρια πέντε και έξι ετών, βρίσκονται σε «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στην περιοχή του Σακραμέντο, δήλωσε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Τετάρτης ο σερίφης της κομητείας Butte, Κόρι Χόνεα.

«Το γεγονός ότι νοσηλεύονται από το ιατρικό προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι σπουδαίο», δήλωσε ο Χόνεα. «Είναι καλό που είναι ακόμα σε θέση να θεραπευτούν. Αλλά έχουν μπροστά τους πολύ δρόμο», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικές αρχές είναι βέβαιες ότι γνωρίζουν ποιος ήταν ο δράστης και ότι βρήκαν ένα πιστόλι στον τόπο του εγκλήματος, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα του υπόπτου ή να αναφέρει κάποιο πιθανό κίνητρο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, μιας προτεσταντικής θρησκευτικής αίρεσης, στο Όροβιλ, μία πόλη 20.000 κατοίκων στο βόρειο κομμάτι της Καλιφόρνιας. Περίπου στη 13:00 έγιναν οι πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς στο σχολείο και περίπου ένα λεπτό αργότερα έφτασε στο σημείο ένας αξιωματικός της τροχαίας.

Εκεί, βρήκε δύο σοβαρά τραυματισμένα νήπια και τη σορό ενός ενήλικα άνδρα δίπλα σε ένα περίστροφο, ο οποίος πιστεύετε ότι αυτοκτόνησε και είναι ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Παρότι ελάχιστες λεπτομέρειες υπάρχουν για τον δράστη, ο Χόνεα είπε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι έβαλε ως στόχο το σχολείο λόγω της σύνδεσής του με την Εκκλησία των Αντβεντιστών της Έβδομης Ημέρας. Λίγες ημέρες πριν, ο άνδρας είχε κλείσει ραντεβού με έναν υπεύθυνο για να συζητήσει την εγγραφή ενός μέλους της οικογένειάς του στο σχολείο.

Τότε, το ραντεβού είχε φανεί φυσιολογικό, πρόσθεσε ο Honea, αλλά οι ερευνητές εξετάζουν αν η συνάντηση είχε στηθεί ως τέχνασμα για να πάρει ο δράστης πρόσβαση στο σχολείο.

Scene from earlier this afternoon at the Feather River School of Seventh-Day Adventists in Palermo in Butte County. Two students (5 & 6 y.o.) are being treated at out-of-area hospitals for gunshot wounds.



The shooter is dead from a self-inflicted shot. @CapRadioNews pic.twitter.com/KoLeWueZ7a