Πλημμύρες στη Σαουδική Αραβία: Καμήλες παρασύρονται στην έρημο από τα ορμητικά νερά

Αποκαρδιωτικές εικόνες έρχονται από τις πλημμύρες που έχουν πλήξει το Ντουμπάι αλλά και άλλες χώρες της αραβικής χερσονήσου.

Οι εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στο Ντουμπάι είναι πρωτοφανείς, ενδεικτικές του χάους που έχει επιφέρει η καταρρακτώδης βροχή. Το αεροδρόμιο μετατράπηκε σε λίμνη, ενώ κάτοικοι και επισκέπτες εγκλωβίστηκαν σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν προς τα ξενοδοχεία τους.

Την ώρα που οι χώρες της ερήμου καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα, σπάνιες εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Βίντεο δείχνει καμήλες να παρασύρονται από τα ορμητικά φαινόμενα στη Σαουδική Αραβία.

