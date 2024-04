Ντουμπάι: Χάος στο αεροδρόμιο - Με μεγάλες καθυστερήσεις επανεκκινούν οι πτήσεις

Εξακολουθεί να επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο στο Ντουμπάι, δύο ημέρες μετά την πρωτοφανή καταιγίδα που προκάλεσε πλημμύρες στο εμιράτο.

Εκατοντάδες επιβάτες περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την πτήση τους καθώς η πίστα αεροδρομίου είχε μετατραπεί σε λίμνη και για περισσότερες ώρες ακυρώθηκαν τα πάντα. Το πρωί της Πέμπτης, οι πτήσεις ξεκίνησαν να εκτελούνται και πάλι, με μεγάλες καθυστερήσεις και πολύ αργούς ρυθμούς. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, είναι το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο διεθνών πτήσεων στον κόσμο. «Οι πτήσεις συνεχίζουν να καθυστερούν και να διακόπτονται, επομένως σας προτρέπουμε να έρθετε στον τερματικό σταθμό 1 μόνο εάν έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση», ανέφερε το αεροδρόμιο στην κοινωνική πλατφόρμα X.

As we recover from operational challenges caused due to unprecedented weather (highest recorded rainfall in 75 years), we've compiled answers to your most frequently asked questions below 👇🧵



Thank you for your patience & understanding during this time. Follow @DXB for updates. — DXB (@DXB) April 17, 2024

Πέρα από την πλημμυρισμένη πίστα του αεροδρομίου, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στο Ντουμπάι, πληρώματα αεροσκαφών δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τον χώρο εργασίας τους. Εν τω μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates επιχείρησε να αποσυμφορήσει την κατάσταση δίνοντας προτεραιότητα στις πτήσεις transit και αναβάλλοντας τις υπόλοιπες. Επισκέπτες στο Ντουμπάι που επιχειρούσαν να ταξιδέψουν πίσω στις πατρίδες τους, εγκλωβίστκαν επί μακρόν στο αεροδρόμιο, λέγοντας πως «ζούσαν από τα duty free».

Heavy rain has continued to batter Gulf states, causing deadly flash floods and disrupting flights at the world's second-busiest airport.



Dubai International Airport warned of "very challenging conditions" and advised some passengers not to turn up due to flooding. pic.twitter.com/5fh66AB8YH — Capital Moments (@CapitalMoments) April 18, 2024

And this morning is not much better unfortunately at Dubai Airport. pic.twitter.com/QgXowj500A — Nirupa G (@NirupaG) April 18, 2024

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αραβική Χερσόνησο, καταγράφονται συνήθως λίγες βροχοπτώσεις, στο άνυδρο κλίμα της ερήμου. Ωστόσο, μια τεράστια καταιγίδα χτύπησε την περιοχή την Τρίτη, καθώς περισσότερα από 142 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ντουμπάι σε διάρκεια 24 ωρών. Κατά μέσο όρο στο Ντουμπάι πέφτουν 94,7 χιλιοστά τον χρόνο. Τα συστήματα αποχέτευσης των ΗΑΕ κατακλύστηκαν γρήγορα, πλημμυρίζοντας γειτονιές, επιχειρηματικές περιοχές, ακόμη και τμήματα του αυτοκινητόδρομου Sheikh Zayed Road, με 12 λωρίδες κυκλοφορίας που διασχίζει το Ντουμπάι. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM χαρακτήρισε τη βροχή «ιστορικό καιρικό γεγονός» που ξεπέρασε κάθε ρεκόρ «από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 1949».

Με πληροφορίες από Assocciated Press