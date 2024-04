Πλημμύρες στο Ντουμπάι: Τι προκάλεσε την «βόμβα βροχής» - Τι είναι το «cloud seeding»

Για «βόμβα βροχής» (rain bomb) κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι διεθνώς αναφερόμενοι στις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν το Ντουμπάι.

Σύμφωνα με τον Τζεφ Μπεραρντέλι, επικεφαλής μετεωρολόγο στο Κορνέλ και το Κολούμπια, «η τεράστια βόμβα βροχής» που προκάλεσε τις πλημμύρες στο Ντουμπάι είχε μετεωρολογική εξήγηση, όμως σημαντικό ρόλο έπαιξε και η κλιματική αλλαγή, αλλά και το cloud seeding, η «σπορά στα σύννεφα», πρακτική που χρησιμοποιεί το εμιράτο για να προκαλεί βροχή. Όπως τονίζει ο ίδιος, πρόκειται για ένα ακραίο φαινόμενο, που οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, όπως το γεγονός πως λόγω του συστήματος της καταιγίδας, στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας, είχε εγκλωβιστεί τεράστια ποσότητα σκόνης από την έρημο. «Η σκόνη μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλεί cloud seeding, ένα φαινόμενο που ονομάζουμε πυρήνες συμπύκνωσης», εξηγεί, επομένως, ίσως η ίδια η φύση αυτή τη φορά έκανε αυτό που επιχειρούν να κάνουν οι άνθρωποι με τεχνητά μέσα.

Σημαντικός όμως ήταν και ο ρόλος που έπαιξε η κλιματική αλλαγή: Στο Ντουμπάι, η βροχή που πέφτει κάθε χρόνο φτάνει περίπου τα 100 χιλιοστά βροχής, ενώ ο μέσος όρος για τον Απρίλιο είναι τα 8 χιλιοστά – την Τρίτη έπεσε βροχή που φτάνει τα 254 χιλιοστά.

The massive rain bomb in #Dubai - 6”- almost 2 years of rain in a day, was due to a very blocked pattern and slow moving southern jet stream with embedded disturbances. That’s the primary cause. Could cloud “seeding” have enhanced it? Maybe, but something else was going on… 1/ pic.twitter.com/MD5d8CbGlV