Πέθανε ο θρύλος της κωμωδίας Kelly Monteith

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών, ο Kelly Monteith, ο θρυλικός κωμικός του BBC.

Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Anglophlile Channel, η οποία συνεργαζόταν στενά με τον εκλιπόντα, επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του.

Πριν από έναν χρόνο, ο Monteith είχε υποστεί δύο εγκεφαλικά επεισόδια και η τέως σύζυγός του και μητέρα των δύο παιδιών του ξεκίνησε έρανο ώστε να συγκεντρώσει χρήματα για τη θεραπεία αποκατάστασης.

«Μετά μεγάλης λύπης το Anglophile Channel ανακοινώνει τον θάνατο του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου, βραβευμένου κωμικού/παρουσιαστή, Kelly Monteith» αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

We miss you so much, Kelly. We will always love you. Rest In Peace.❤️ #KellyMonteith pic.twitter.com/wSs2wurvLp