Περίεργες κινήσεις ρωσικού πλοίου στην Αδριατική -Πλησίασε τον αγωγό TAP

Προκλητικές φέρεται να ήταν οι κινήσεις ρωσικού πλοίου στα στενά του Οτράντο, στην Αδριατική.

Όπως μεταδίδει η Il Messaggero, οι δορυφόροι αποκάλυψαν ότι πλοίο της Μόσχας παρέμενε ακίνητο για ώρες πάνω από ένα ιδιαίτερα στρατηγικό και ευαίσθητο σημείο.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις, που αναφέρουν ανεξάρτητες ιστοσελίδες, το Akademik Pashin αναχώρησε πριν από μια εβδομάδα από το συριακό λιμάνι Τάρτους.

Μετά τη άφιξη στο Οτράντο, το πλοίο σταμάτησε πάνω από το υποβρύχιο καλώδιο OteGlobe, μια σύνδεση οπτικών ινών που συνδέει το Μπάρι με την Ελλάδα και στη συνέχεια, κινήθηκε προς τον σωλήνα του αγωγού TAP.

Το Akademik Pashin είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πλοίο το οποίο χρησιμοποιείται συχνά σε αποστολές κατασκοπείας.

⚓️ The situation is not clear but there are several elements that suggest that the Russian Navy is active again in the Adriatic#NATO #Russia #Ukrainehttps://t.co/aBzkskVBcC