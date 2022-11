Πανικός σε πτήση: Καμπίνα και πιλοτήριο γέμισαν καπνούς- Επιβάτες κλαίνε και ουρλιάζουν

Πανικός επικράτησε σε αεροσκάφος της Delta, που πραγματοποιούσε πτήση από την Ατλάντα στο Λος Άντζελες, όταν η καμπίνα γέμισε καπνούς με τους επιβάτες να πιστεύουν πως «ήρθε το τέλος τους».

Η πτήση 2846 της Delta προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο Αλμπουκέρκι, αφού μυστηριώδεις καπνοί γέμισαν τόσο την καμπίνα επιβατών όσο και το πιλοτήριο.

Facebook Twitter

Βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στο αεροσκάφος δείχνει την καμπίνα να γεμίζει με καπνό από το μπροστινό μέρος και ο επιβάτης Γκάρι Βον δήλωσε ότι μπορούσε να δει μόνο «μερικές σειρές» μπροστά του.

«Ήξερα ότι κάτι καταστροφικό είχε συμβεί», είπε σε podcast του. «Όλοι έκλαιγαν, ούρλιαζαν, νόμιζαν βασικά ότι οι κινητήρες είχαν σβήσει. Και μπορούσες να ακούσεις ότι απλά το αεροπλάνο γλιστρούσε στον αέρα. Δεν υπήρχαν αναταράξεις, δεν υπήρχε τίποτα», πρόσθεσε.

Ο πιλότος είπε στους 193 επιβάτες ότι είχαν «χάσει την πίεση λαδιού στον δεξιό κινητήρα» και ότι είχε «χάσει κάθε ισχύ», σημείωσε ο Βον.

Όπως εξήγησε, καθ' όλη τη διάρκεια, τέσσερις αεροσυνοδοί ήταν όρθιες και μοίραζαν νερό στους επιβάτες.

«Ο πιλότος είχε απόλυτο έλεγχο του αεροπλάνου. Δεν νομίζω ότι έχασε ποτέ τον έλεγχο. Οι άνθρωποι που ούρλιαζαν και έκλαιγαν σίγουρα νόμιζαν ότι ήρθε το τέλος τους. Συνέβη ακριβώς αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, το κλάμα, τα ουρλιαχτά και άκουγες όλα αυτά τα πράγματα», περιέγραψε.

Ένας πιλότος της πτήσης φέρεται να είπε στον Βον ότι ο καπνός προερχόταν από τον κινητήρα επειδή δεν είχε λάδι.

Ο Μέισον Γουάινερ, επίσης επιβάτης, έγραψε στο Twitter ότι ο καπνός προερχόταν από «καμένο λάδι» στον κινητήρα. Ένας άλλος επιβάτης, ο οποίος στο Facebook χρησιμοποιεί το όνομα Queen Rainey Reigns, ισχυρίστηκε κι αυτός ότι το πλήρωμα είπε στους επιβάτες ότι δεν υπήρχε λάδι στον κινητήρα και ότι το αεροπλάνο «έχανε ύψος».

Τελικά, οι πιλότοι κατάφεραν να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Αλμπουκέρκης, σύμφωνα με τον ειδικό Δημοσίων Υποθέσεων της FAA, Ντόνελ Έβανς.

«Το πλήρωμα ήταν καταπληκτικό και έκανε τα πάντα όσο πιο ομαλά γινόταν, ενώ έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Αλμπουκέρκη», έγραψε στο Twitter ο Μέισον Γουάινερ.

Emergency on my flight #Delta 2846 from ATL-LAX. Engine problem, smoke in cabin. Everyone seems fine. We are on the ground in ABQ. 🙏 @Delta pic.twitter.com/9O0q83zd7K

Διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ από επιβάτες δείχνουν την καμπίνα να γεμίζει με καπνό, προερχόμενο μάλλον από το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Καθώς οι επιβάτες κάθονταν ήρεμα, χτύπησε ο διαπεραστικός συναγερμός έκτακτης ανάγκης.

Scary moment on #delta flight 2846 from ATL-LAX as an engine went out and the smoke from burnt oil came into the cabin.



The crew was amazing and made everything as smooth as possible while making an emergency landing in #Albuquerque @Delta pic.twitter.com/HCtc8LI0GY