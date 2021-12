Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στη βιομηχανική περιοχή του Καράτσι, ανακοίνωσε η αστυνομία του Πακιστάν.

Ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι η έκρηξη σε υποκατάστημα της Habib Bank Limited, θα μπορούσε να προκλήθηκε από διαρροή αερίου ενώ όπως τόνισε ο Sarfaraz Nawaz το κτίριο φαινόταν να είχε κατασκευαστεί πάνω από μια αποχέτευση λυμάτων.

Σε δήλωση στο Twitter, η Habib Bank ανέφερε ότι η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στο υποκατάστημά της και προκάλεσε θύματα και τραυματισμούς.

«Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των εκλιπόντων», πρόσθεσε.

Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται δίπλα στην τράπεζα εντός του βιομηχανικού εμπορικού κτήματος Sindh και τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα κοντά υπέστησαν σοβαρές ζημιές.



«Μέχρι στιγμής 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 16 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε σε tweet ο Murtaza Wahab.

Pakistan: At Least 12 Killed In Gas Blast In Pakistan’s Karachi: At least 12 people were killed and several more injured Saturday by a gas blast in Pakistan’s port city of Karachi, police said. The explosion went off in a bank building in the Sher Shah area and social media and pic.twitter.com/3Bt3w53RkP