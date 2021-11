Η Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Ζώα (RSPCA) ερευνά βίντεο, όπου φαίνεται μια γυναίκα να κλωτσάει και να χτυπά ένα άλογο.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε από την ομάδα κατά του κυνηγιού, Hertfordshire Hunt Saboteurs και μετρά περισσότερα από δύο εκατομμύρια views.

Η ομάδα ισχυρίστηκε ότι το βίντεο, που τραβήχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο του Leicestershire, δείχνει μέλη του αθλητικού ομίλου Cottesmore Hunt, που δήλωσε ωστόσο με την σειρά του ότι «αποδοκιμάζει έντονα κάθε τέτοια ενέργεια».

«Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι παίρνουμε ένα θέμα όπως αυτό πολύ σοβαρά και θα το αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο», πρόσθεσε εκπρόσωπος.

Yesterday we filmed a @CottesmoreHunt rider kicking and punching her horse in the face. Watched on by lackeys Will Ashmore and son Ed. Violence running through their veins. @RSPCA_official pic.twitter.com/s37BlR4Hv3

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε το πρωί της Κυριακής, έχει προκαλέσει σάλο στα social media, προκαλώντας την οργή και πολλών διασήμων, ανάμεσά τους οι Judy Murray, Russell Tovey και John Bishop, οι οποίοι το χαρακτήρισαν «ασυγχώρητο».

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για αυτή τη συμπεριφορά. Έχω άλογα όλη μου τη ζωή, αυτό δεν είναι ποτέ αποδεκτό», σχολίασε χρήστης του Twitter.

«Πραγματικά συγκλονιστικό, είμαι ιδιοκτήτρια αλόγων και μου προκαλεί απέχθεια το συγκεκριμένο βίντεο. Πώς να χτίσεις εμπιστοσύνη με το άλογό σου αν του συμπεριφέρεσαι έτσι;», σημείωσε μια γυναίκα.

This makes me cringe with sadness - I hope this woman is uncovered and @RSPCA_official take away every animal that this woman is near in any capacity forever - please retweet and put an end to this appalling treatment of innocent creatures https://t.co/D9GvYEkagU