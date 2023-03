Ο Τζο Μπάιντεν θέλει να βάλει φόρο 25% στους πλούσιους για να μειωθεί το έλλειμμα

Αύξηση κρατικών εσόδων, μέσω αύξησης της φορολογίας, και μείωση του χρέους κατά περίπου 3 τρισ. δολάρια σε βάθος δεκαετίας, προβλέπει ο προϋπολογισμός του Τζο Μπάιντεν για το 2024.

«Ο προϋπολογισμός μου θα απαιτεί από τους πλούσιους να πληρώνουν το μέρος που τους αναλογεί, ώστε οι εκατομμύρια εργαζόμενοι που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του πλούτου να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν, έχοντας την ασφάλιση υγείας για την οποία πλήρωσαν», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter.

