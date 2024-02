«Αν ο Πούτιν κερδίσει...»: Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συζητούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η σημερινή συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες επισκιάζεται από τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να μην προστατεύσει τους Ευρωπαίους συμμάχους που δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνα από μια πιθανή ρωσική επίθεση. Παραμονή της συνόδου, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η στήριξη προς την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι 18 από τα 31 μέλη θα εκπληρώσουν τον στόχο για 2% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες.

Η γερμανική αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι η Γερμανία «παρέχει σημαντικές θέσεις δυνάμεων» στη συμμαχία, ενώ ο Γάλλος υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, επιβεβαίωσε ότι οι αμυντικές δαπάνες της χώρας του θα φθάσουν φέτος τον στόχο του 2%.

Germany provides significant force postures to #NATO. One example is the planned stationing of a #Bundeswehr brigade in 🇱🇹. Germany also plays a very important role as a logistical hub for redeployments of Allied troop contingents and in providing the services entailed. 2/2