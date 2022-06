Νεκροί και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στις ΗΠΑ – «Αρκετοί» οι δράστες, παραμένουν ασύλληπτοι

Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 14 τραυματίες είναι ο, έως τώρα, απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Οι νεκροί είναι δύο άνδρες και μία γυναίκα, που δέχθηκαν πολλές σφαίρες στο σώμα. «Τρεις από αυτούς τους ανθρώπους, δύο άνδρες και μία γυναίκα, διαπιστώθηκαν νεκροί με το που έφτασαν σε νοσοκομεία, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς» γνωστοποίησε επιθεωρητής.

Αρκετά από τα θύματα μεταφέρθηκαν σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο της περιοχής με τραύματα από πυροβολισμό, ενημέρωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου. Ένας έχασε τη ζωή μου μόλις έφτασε.

Οι Αρχές εκλήθησαν τα μεσάνυχτα πολυσύχναστη σε περιοχή κοντά στην Τρίτη και τη Νότια Οδό, όπου υπήρχαν «αρκετοί ενεργοί δράστες» που πυροβολούσαν, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area.