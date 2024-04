Νέα επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - «Αυτοσυγκράτηση» ζητά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Νέα επίθεση σημειώθηκε στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να καλεί Κίεβο και Μόσχα σε αποχή από ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ενημερώθηκε σήμερα, Κυριακή 7 Απριλίου, από τις αρχές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πυροδοτήθηκε σήμερα στο χώρο του εργοστασίου.

«Οι εμπειρογνώμονες του ΙΑΕΑ ενημερώθηκαν από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πυροδοτήθηκε σήμερα στο χώρο του εργοταξίου. Η πυροδότηση αυτή συνάδει με τις παρατηρήσεις του ΙΑΕΑ», ανέφερε ο πυρηνικός παρατηρητής σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Προτρέπω να απέχουν από ενέργειες που αντιβαίνουν τις αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, σχετικά με την επίθεση.

