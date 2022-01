Ένας μετεωρίτης «τράνταξε» το Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ, όταν εξερράγη στην ατμόσφαιρα πάνω από την περιοχή, με την ενέργεια από την έκρηξη να αντιστοιχεί σε περίπου 30 τόνους της εκρηκτικής ουσίας TNT.

Η έκρηξη ακούστηκε την Πρωτοχρονιά και πριν λίγες ώρες η NASA επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για έναν μετεωρίτη, προσθέτοντας πως το ωστικό κύμα καταγράφηκε από έναν κοντινό σταθμό υποήχων.

The loud explosion heard over SW PA earlier may have been a meteor explosion. This GOES-16 GLM Total Optical Energy product shows a flash that was not associated with lightning. No confirmation, but this is the most likely explanation at this time. pic.twitter.com/ArtHCEA1RT