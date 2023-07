Λονδίνο: Ένα νεκρό κορίτσι μετά την πτώση αυτοκινήτου σε δημοτικό σχολείο

Ένα κορίτσι σκοτώθηκε μετά την πτώση αυτοκινήτου σε κτίριο δημοτικού σχολείου στο Γουίμπλεντον, στο νότιο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Παράλληλα, η μητροπολιτική αστυνομία ανέφερε ότι «παραμένουμε στο σημείο και συνεχίζουμε την έρευνά μας για να διαλευκάνουμε τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος».

«Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι ο οδηγός του οχήματος, μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών, έχει συλληφθεί ως ύποπτη πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση», συμπλήρωσε η αστυνομία, που ανέφερε ότι το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από βρετανικά μέσα έδειξαν ένα τρακαρισμένο 4X4 Land Rover έξω από το ιδιωτικό σχολείο θηλέων Study Prep. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9.54 π.μ. σε σχολείο στην Camp Road στην περιοχή του Γουίμπλεντον.

Σημειώνεται ότι το σχολείο απευθύνεται σε κορίτσια ηλικίας 4 έως 11 ετών και βρίσκεται κοντά στο Wimbledon Common.

