Λα Πάλμα: Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά την έκρηξη του ηφαιστείου - «Ξύπνησε» και πάλι η Αίτνα

Ενώ το ηφαίστειο της Λα Πάλμα έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των ισπανικών αρχών, και το ηφαίστειο της Αίτνας στην Ιταλία παρουσιάζει νέα δραστηριότητα με καπνό και περιορισμένη εκτόξευση λάβας.

Στο νησί της Λα Πάλμα χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου. Πρόκειται για την πρώτη έκρηξη στα Κανάρια νησιά μετά από 50 χρόνια.

Επί του παρόντος τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ενώ ήδη έχουν καταστραφεί 166 σπίτια. Σύμφωνα με τις αρχές, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ήταν αδύναμες να σταματήσουν την «αμείλικτη» προέλαση της λάβας.

Drone footage showed lava from Spanish Canary Islands’ La Palma volcano swallowing a swimming pool and houses on its way to the coast https://t.co/sIO1gcoOzO pic.twitter.com/gB3duLGVuQ

Ενώ η συνολική ζημία παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί, αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το όριο των 400 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτείται για να ληφθεί οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο μεταξύ, στη Σικελία, η Αίτνα «ξύπνησε» και πάλι. Από τον νοτιοανατολικό κρατήρα βγαίνει καπνός ενώ εκτοξεύθηκαν, επίσης, θραύσματα από πυρακτωμένα πετρώματα και περιορισμένη ποσότητα λάβας. Μέχρι στιγμής, η λειτουργία του αεροδρομίου της πόλης της Κατάνης (η οποία βρίσκεται κοντά στην Αίτνα) δεν έχει επηρεασθεί, ενώ το σύννεφο καπνού έχει αγγίξει τα εννέα χιλιόμετρα ύψους.

Europe's most active volcano has erupted again, the first time in three weeks.



The volcano monitoring website Volcano Discovery said the plume of ash and smoke from Italy's Mount Etna reached 9,000 metres.https://t.co/mlA737LHMb pic.twitter.com/R679kFJ5y6