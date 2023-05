Κομισιόν: Ζητά έρευνα για το βίντεο των ΝΥΤ με την «επαναπροώθηση μεταναστών»

Διερεύνηση του βίντεο, που δημοσίευσαν οι New York Times και φέρεται να δείχνει pushback μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα, ζήτησε, από τις ελληνικές αρχές, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Ίλβα Γιόχανσον.

Τα πλάνα δημοσιεύτηκαν σε άρθρο με τον τίτλο: «Η Ελλάδα λέει ότι δεν παρατάει τους μετανάστες στη θάλασσα. Πιάστηκε επ' αυτοφώρω».

«Πριν από ένα χρόνο συναντήθηκα με την ελληνική κυβέρνηση για να συζητήσουμε τη διαχείριση των συνόρων και ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει χώρος για παράνομες απελάσεις» υπενθύμισε η Επίτροπος, σε ανάρτησή της στο Twitter, και έκανε αναφορά στο δημοσίευμα.

«Την περασμένη Παρασκευή, 19 Μαΐου, οι New York Times παρουσίασαν ρεπορτάζ για φερόμενη παράνομη απέλαση, τον Απρίλιο αυτή τη χρονιά» έγραψε.

Ενημέρωσε, παράλληλα, πως «οι υπηρεσίες μου απέστειλαν επίσημο αίτημα στις ελληνικές αρχές να διερευνηθεί πλήρως και ανεξάρτητα αυτό το περιστατικό».

