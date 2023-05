Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Ισικάουα στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 40 χλμ.

Ο σεισμός σημειώθηκε 80 χλμ. βόρεια του Ουόζου στις 14:42:09 (τοπική ώρα)

Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.

🔔#Earthquake (#地震) M6.3 occurred 80 km N of #Uozu (#Japan) 9 min ago (local time 14:42:09). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/1nXkceYiBF

🖥https://t.co/zLdYvPmuqw pic.twitter.com/gZQyefmyGQ