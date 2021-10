Ένας βοηθός νοσοκόμου σκοτώθηκε και δύο αξιωματικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στο νοσοκομείο Τζέφερσον στην Φιλαδέλφεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:08 το βράδυ (τοπική ώρα) με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο.

Ένας 55χρονος άνδρας πυροβόλησε τον 43χρονο συνάδελφό του, έξι φορές στο διάδρομο του 9ου ορόφου στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, το θύμα πέθανε επιτόπου.

Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε από το σημείο ωστόσο εντοπίστηκε από τις αρχές, οπότε και άνοιξε πυρ εναντίον των αξιωματικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ο ένας στη μύτη και ο άλλος στον αγκώνα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο αξιωματικός που πυροβολήθηκε στον αγκώνα θα χρειαστεί χειρουργείο.

Και οι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο Πρεσβυτεριανό Νοσοκομείο.



Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, τραυματίστηκε και ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, στο πάνω μέρος του σώματος και στο λαιμό.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πρεσβυτεριανό Νοσοκομείο, επίσης. Ωστόσο, οι γιατροί λένε ότι δεν απειλείται η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα αμερικανικά Μέσα ο δράστης πυροβόλησε έως 80 φορές εναντίον των τεσσάρων αξιωματικών.

Η αστυνομία ανακάλυψε ένα πιστόλι και ένα τουφέκι. Σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας, Danielle Outlaw, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στόχος του δράστη ήταν ο συνάδελφός του ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

BREAKING: TWO @PhillyPolice officers shot in shootout with man,55,law enforcement sources tell FoX 29 News just shot&killed nurse/coworker,43, at Jefferson Hospital in a 9th floor hallway. Shooter gets away in U-haul&police encounter in Parkside. Officers stable 1/3 @FOX29philly pic.twitter.com/wBEhi5NYMz — Steve Keeley (@KeeleyFox29) October 4, 2021

Evidence markers across the grass behind School of the Future. Police say a man fatally shot his coworker at Jefferson Hospital, later got into a shootout with police in Parkside. Two officers and gunman shot, expected to survive. pic.twitter.com/exT5IoHHKP — Katherine Scott (@KScott6abc) October 4, 2021

Breaking: ⁦@PhillyPolice⁩ Commissioner ⁦⁦@PPDCommish⁩ on shootout in Fairmount Park, 2 police officers wounded 1:25am&man,55,who wa being sought for shooting&killing nurse asst in Jefferson Hospital shot twice in neck by 4 officers return fire ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/CI2lvadsZN — Steve Keeley (@KeeleyFox29) October 4, 2021

Με πληροφορίες του inquirer/6abc