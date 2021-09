Η Σιγκαπούρη ανακοίνωσε τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό κρουσμάτων κορωνοϊού εδώ και πάνω από ένα χρόνο, με 837 νέες μολύνσεις.

Εν μέσω της έξαρσης η κυβέρνηση «πάγωσε» τα σχέδια για άνοιγμα και επανέφερε κάποιους περιορισμούς. Σε ό,τι αφορά στα νοσοκομεία, 809 ασθενείς νοσηλεύονται, από τους οποίους οι 75 νοσούν σοβαρά και τους χορηγείται οξυγόνο και 9 είναι στην εντατική. Η πλειονότητα των ανθρώπων που είναι σε σοβαρή κατάσταση είναι άνω των 66 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το 81% του πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο- ποσοστό που ανεβαίνει στο 90% αν δεν υπολογιστούν τα παιδιά κάτω των 12 ετών- και συνολικά ο αριθμός των ασθενών που νοσούν σοβαρά είναι σχετικά χαμηλός. Τέσσερις άνθρωποι έχουν πεθάνει τις τελευταίες 28 ημέρες στη Σιγκαπούρη, όλοι τους ανεμβολίαστοι σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Update on COVID-19 situation (14 Sep 2021):



We have detected two new clusters at 11 Tuas Ave 10 dormitory and All Saints Home (Jurong East), which have been ringfenced through active testing.



For the full details: https://t.co/iIYxsPwXiT pic.twitter.com/fmPSHT4cP9