Η Σάντρα Μπούλοκ μετανιώνει μόνο για μια ταινία: «Ακόμη ντρέπομαι που την έκανα»

Η Σάντρα Μπούλοκ έκανε έναν μικρό απολογισμό της καριέρας της και αποκάλυψε την ταινία που, όπως λέει, «δεν είχε κανένα νόημα».

Σε συνέντευξη με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ, συμπρωταγωνιστές στην ταινία «The Lost City», οι δυο τους ρωτήθηκαν αν υπάρχει κάποια ταινία που αρχικά «ντράπηκαν» να κάνουν αλλά τελικά «άλλαξαν γνώμη» όταν είδαν την αντίδραση των θεατών.

«Έχω μία που κανείς δεν άλλαξε γνώμη και ακόμη ντρέπομαι που έκανα», είπε η 57χρονη ηθοποιός. «Την λένε "Speed 2". Έχω μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα. Ένα αργό σκάφος. Που κατευθύνεται αργά σε ένα νησί».

«Αυτή είναι μία που εύχομαι να μην είχα κάνει και κανένας φαν δεν άλλαξε γνώμη, από όσο γνωρίζω, εκτός από εσένα», πρόσθεσε απευθυνόμενη στον δημοσιογράφο, που είπε ότι του είχε αρέσει η ταινία ως έφηβος.

To trailer του «Speed 2 Cruise Control», που κυκλοφόρησε το 1998.

«Νομίζω ότι είχε ένα είδος καλτ αγάπης», σχολίασε ο Ράντκλιφ με την Μπούλοκ να απαντά: «Για πέντε άτομα. Αυτόν και τα άλλα τέσσερα 12χρονα που παρακολουθούσαν το αργό σκάφος να πηγαίνει προς το μικροσκοπικό νησί».

Η ταινία του 1997, στην οποία η Σάντρα Μπούλοκ πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τζέισον Πάτρικ, αφηγείται την ιστορία της Annie και του φίλου της ενώ προσπαθούν να εμποδίσουν ένα κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, όπου κάνουν διακοπές, να συγκρουστεί με ένα πετρελαιοφόρο.

Ο Κιάνου Ριβς είχε παίξει μαζί με την Σάντρα Μπούλοκ στην πρώτη ταινία ταινία του 1994, αλλά δεν επανέλαβε τον ρόλο του στο σίκουελ.

Το trailer της ταινίας «Speed», που κυκλοφόρησε το 1994 με πρωταγωνιστές τους Κιάνου Ριβς και Σάντρα Μπούλοκ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, μιλώντας στο The Graham Norton Show, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν επέστρεψε στο «Speed 2: Cruise Control».

«Δεν απάντησα στο σενάριο. Ήθελα πολύ να δουλέψω με τη Σάντρα Μπούλοκ, μου άρεσε να παίζω τον Jack Traven και μου άρεσε το Speed, αλλά ένα υπερωκεάνιο; Δεν είχα κάτι με τους ηθοποιούς που συμμετείχαν, αλλά εκείνη την εποχή είχα την αίσθηση ότι απλά δεν ήταν σωστό», είπε.

Το 2019, ο Κιάνου Ριβς είχε πει στο GQ ότι η απόφασή του να μην κάνει το σίκουελ της ταινίας δράσης είχε ως αποτέλεσμα η Fox να τον αφήσει «εκτός» για δέκα χρόνια. «Δεν δούλεψα ξανά [με την Fox] μέχρι το The Day the Earth Stood Still [2008]», είπε τότε.