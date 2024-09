Η «μαρξίστρια» Κάμαλα Χάρις και ο «δικτάτορας» Ντόναλντ Τραμπ- Οι αλήθειες και οι προσβολές που ακούστηκαν στο πρώτο ντιμπέιτ

Το πρώτο ντιμπέιτ ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Φιλαδέλφεια, άφησε σίγουρα τους τηλεθεατές με έντονες εντυπώσεις.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η Δημοκρατική υποψήφια για την προεδρία επιδόθηκαν σε σφοδρή ανταλλαγή κατηγοριών, με τον κ. Τραμπ να κατηγορεί την κ. Χάρις ότι είναι «μαρξίστρια», ενώ η ίδια τον απέρριψε ως «προσβλητικό για τις γυναίκες» και «περίγελο» των ξένων ηγετών.

Ο Τραμπ επανέλαβε αρκετές φορές τη λέξη «μαρξίστρια» για να περιγράψει την Χάρις, επιμένοντας ότι η πολιτική της είναι αντίγραφο του προγράμματος του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Παράλληλα, υποστήριξε, ότι οι μετανάστες «τρώνε γάτες και σκύλους» σε πόλεις της Αμερικής, προκαλώντας αντιδράσεις από την αντίπαλό του και από το κοινό.

Η Χάρις απάντησε με αυτοπεποίθηση και σκληρή κριτική, λέγοντας ότι η κυβέρνηση των Δημοκρατικών «συμμάζεψε το χάλι» που άφησε ο Τραμπ, και επανέλαβε ότι ο πρώην πρόεδρος είναι «περίγελος» για τους ξένους ηγέτες και «χειραγωγείται» από δικτάτορες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα δικαιώματα των γυναικών, κατηγορώντας τον Τραμπ για "ψέματα" και παραπληροφόρηση σχετικά με το θέμα των αμβλώσεων, τονίζοντας τις σοβαρές συνέπειες που είχε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις Αμερικανίδες.

