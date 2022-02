Η Κιμ Καρντάσιαν γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης της, Νάταλι Χάλκρο που έγινε 24 ετών με πιτζάμα-πάρτι σε ιδιωτικό τζετ.

«Πιτζάμα πάρτι για τα γενέθλια της Νάταλι», έγραψε η 41χρονη σταρ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με την Χάλκρο και την Ολίβια Πίρσον να φορούν όλες ροζ πιτζάμες της σειράς SKIMS, ποζάροντας μέσα στο αεροσκάφος.

Pajama Party on the PJ for @nataliehalcro’s birthday!!!! Love you Nat! Def a member of the ride or die club 💗💕💞 pic.twitter.com/q0JlKCT4RX