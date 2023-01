Η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε ομιλία στο Χάρβαρντ- Σχεδόν μια ώρα και 45 λεπτά

Στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ βρέθηκε η Κιμ Καρντάσιαν σήμερα, για να μιλήσει σε φοιτητές του τμήματος της διοίκησης επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους φοιτητές που παρακολούθησαν την ομιλία- έκπληξη της ιδιοκτήτριας της εταιρείας SKIMS και διάσημης τηλεπερσόνας, η Καρντάσιαν μίλησε για μία ώρα και 45 λεπτά.

Καθώς έφευγε χαμογέλασε στις κάμερες που βρέθηκαν στο σημείο ευχαριστώντας φοιτητές και προσωπικό που την δέχθηκαν.

«Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν την σέβονται ως ένα πρόσωπο που συνδιοικεί μία εταιρεία δισεκατομμυρίων» είπε μία φοιτήτρια στο NBC10 Boston.

Η ίδια ωστόσο βρήκε την ομιλία και τις σημειώσεις της Κιμ Καρντάσιαν πολύ ενδιαφέρουσες και είπε ότι έμαθε πολλά από εκείνη.

«Έμαθα από κάποιον που έχει χτίσει μία επιτυχημένη επιχείρηση και ήταν υπέροχο. Νομίζω ότι η απουσία καμερών από την αίθουσα έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μία ειλικρινή συζήτηση και αυτό ήταν ξεχωριστό» πρόσθεσε.

Η Κιμ Καρντάσιαν ανάρτησε βίντεο από την είσοδο του Πανεπιστημίου αλλά και μία φωτογραφία από το νέο άγαλμα προς τιμήν του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Βοστόνη σε Instastory.

#EXCLUSIVE: #KimKardashian leaving Harvard Business School after speaking for nearly 2 hours. Students say they learned a ton. @NBC10Boston pic.twitter.com/MhppzWlhAd