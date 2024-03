Γάζα: Ισραηλινοί βομβάρδισαν νοσοκομείο - 4 νεκροί, 17 τραυματίες

Ένα νοσοκομείο στη Γάζα βομβαρδίστηκε σήμερα από τις δυνάμεις του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 17 να τραυματιστούν.

Ο βομβαρδισμός του Ισραήλ στο νοσοκομείο αλ Άκσα στην κεντρική Γάζα άφησε πίσω του 4 νεκρούς και 17 τραυματίες, δήλωσε για το θέμα ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε ανάρτησή του σε X.

Update on Al-Shifa hospital in #Gaza: @WHO and partners had to postpone a highly-complex joint mission due to delays. Three prior missions were denied. The hospital remains under siege since 18 March.



100 patients and 50 health workers are reportedly still inside the…