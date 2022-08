Φωτιά σε σπίτι στις ΗΠΑ: 10 νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Επτά ενήλικοι και τρία παιδιά, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή της κατά την φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους, στην περιοχή Νέσκοπεκ της Πενσιλβάνιας.

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Ένας από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά, σάστισε όταν αντιλήφθηκε πως το σπίτι ανήκε στην οικογένειά του.

Ο πυροσβέστης Χάρολντ Μπέικερ δήλωσε στην εφημερίδα The Citizens’ Voice ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο γιος του, η κόρη του, ο πεθερός του, ο κουνιάδος και η κουνιάδα του, τρία εγγόνια (ηλικίας 5, 6 και 7 ετών) και άλλα δύο συγγενικά πρόσωπα.

This is what’s left of a home on the 700 block of 1st St. in Nescopeck after a fire broke out overnight. One neighbor describes hearing a popping noise, he thought was a gunshot. Walked outside to see the house engulfed in flames. @WNEP pic.twitter.com/IdYK7hsOjd