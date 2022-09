«Εκείνη ήταν 12, εγώ 30»- Νέα αμήχανη στιγμή για τον πρόεδρο Μπάιντεν

Νέα αμήχανη στιγμή για τον Πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος αποφάσισε να βγει εκτός κειμένου σε μία ομιλία του και το αστείο του αποδείχθηκε σχεδόν ανατριχιαστικό.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του την Παρασκευή σε ένωση εκπαιδευτικών αναγνώρισε ένα μέλος του ακροατηρίου και είπε στο πλήθος: «Αυτή ήταν 12 ετών, εγώ 30».

«Πρέπει να μου πεις ένα γεια», συνέχισε ο Μπάιντεν από τα κεντρικά γραφεία του National Education Association στην Ουάσινγκτον.

«Η ιστορία μας χρονολογείται από παλιά. Εκείνη ήταν 12, εγώ 30. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτή η γυναίκα με βοήθησε να κάνω πάρα πολλά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το ακροατήριο των δασκάλων και των μελών του σωματείου γέλασε, προφανώς από αμηχανία, ωστόσο οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να επαναφέρουν τον προσωνύμιο, που του έχει δοθεί από παλιά ως «Creepy Joe» (ανατριχιαστικός Τζο) καθώς αφέθηκε να πλανάται ένα κακό υπονοούμενο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σχετικά με το τι εννοούσε ο πρόεδρος.

Η συνήθεια του Μπάιντεν να αγγίζει και να μυρίζει γυναίκες δημοσίως έδωσε το δικαίωμα στους Ρεπουμπλικάνους να του αποδώσουν το προσωνύμιο «Ανατριχιαστικός Τζο», αν και σπάνια έχει διαπράξει τέτοιες ενέργειες δημόσια από τότε που ζήτησε συγγνώμη το 2019 από τις γυναίκες που είπαν ότι τις είχε κάνει να νιώθουν άβολα με την κίνησή του αυτή.

"Creepy Joe" is back at it with a creepy leud remark, going off-script to acknowledge a woman in the crowd



"You gotta say hi to me. We go back a long way. She was 12, I was 30"



The National Education Association union members just laughed off & cheered at Biden's bawdy comment pic.twitter.com/1TKH6DvSUy