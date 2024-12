Δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί ενώ αναζητούσαν τον «Bigfoot»

Δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί σε ένα απομακρυσμένο δάσος ενώ έψαχναν για τον γνωστό «Bigfoot», ή «Μεγαλοπόδαρο», σύμφωνα με τις αρχές της Ουάσινγκτον.

Οι δύο άνδρες από το Πόρτλαντ του Όρεγκον βρέθηκαν νεκροί μετά από τριήμερη έρευνα που ξεκίνησε την ημέρα των Χριστουγέννων, αφού ένα μέλος της οικογένειας ανέφερε ότι οι δυο τους δεν είχαν επιστρέψει από ένα ταξίδι στο Εθνικό Δάσος Gifford Pinchot για να αναζητήσει αποδείξεις για τα μυθικά τριχωτά, δασόβια, δίποδα πρωτεύοντα θηλαστικά.

Στην «εξαντλητική» αναζήτηση συμμετείχαν πάνω από 60 εθελοντές που έψαχναν με αεροσκάφη και σκύλους σε έντονα δασώδες έδαφος και σε συνθήκες άγριου ψύχους, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Skamania σε δελτίο τύπου. «Και οι δύο θάνατοι φαίνεται να οφείλονται σε έκθεση στις καιρικές συνθήκες και την κακή προετοιμασία», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το γραφείο του σερίφη βρήκε ένα αυτοκίνητο που ανήκε στα θύματα κοντά στην πόλη Willard, προστίθεται στην ανακοίνωση, και η έρευνα επικεντρώθηκε εκ νέου σε αυτή την περιοχή. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones και κλήθηκε ομάδα ελικοπτέρων της ακτοφυλακής για να βοηθήσει στην έρευνα. Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν τα ονόματα των δύο θυμάτων, ηλικίας 37 και 59 ετών.

Two men from Portland, Oregon were found dead in a Washington state forest on Saturday after they failed to return from a trip to look for Bigfoot/Sasquatch. They both appear to have died due to exposure, based on weather conditions and ill-preparedness, authorities said.



