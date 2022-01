Όταν κάποιοι θεατές επιχείρησαν να καλέσουν την «γραμμή βοήθειας», που εμφανίζεται στην ταινία «Don't Look Up» διαπίστωσαν ότι είναι πραγματικός αριθμός, ο οποίος ωστόσο σε γραμμή για τηλεφωνικό σεξ.

Σε μία σκηνή της πολυδιαφημισμένης ταινίας με τους Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τζένιφερ Λόρενς και ένα τεράστιο επιτελείων ηθοποιών πρώτης γραμμής, ο χαρακτήρας του Ντι Κάπριο, ο Ράνταλ Μίντι, παροτρύνει τους Αμερικανούς να καλέσουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το 1-800-532-4500.

Σεναριακά πρόκειται για μία γραμμή βοήθειας προκειμένου να διαχειριστεί το κοινό την είδηση ότι ένας αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη.

«Αυτή τη στιγμή, εκατομμύρια από εσάς έχετε τις ίδιες αμφιβολίες και ερωτήσεις σχετικά με τον κομήτη που πλησιάζει», λέει ο επιστήμονας Μίντι. «Αυτός είναι ο λόγος που η BASH Cellular, σε συνεργασία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργεί μια νέα τηλεφωνική γραμμή, δωρεάν, για να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας.

»Και ποιος ξέρει: Ίσως, απλώς ένας από τους επιστήμονές μας… μπορεί να είναι αυτός ο φίλος στον οποίο όλοι πρέπει να στηριζόμαστε σε αβέβαιες στιγμές» λέει ο χαρακτήρας.

Ακολουθώντας την παρότρυνση του Ντι Κάπριο, πολλοί θεατές έσπευσαν να καλέσουν στο τηλεφωνικό νούμερο για να δουν αν είναι αλήθεια. Προς έκπληξη πολλών το τηλέφωνο ήταν πραγματικό.

«Καλώς ήρθατε στην πιο hot γραμμή της Αμερικής. Κύριοι, καυτές κυρίες περιμένουν να σας μιλήσουν. Πατήστε τώρα το ένα. Κυρίες, για να μιλήσετε με ενδιαφέροντα και συναρπαστικά αγόρια δωρεάν, πατήστε το δύο για να συνδεθείτε τώρα» έλεγε το αυτοματοποιημένο μήνυμα.

Πολλοί ήταν αυτοί που μίλησαν για λάθος. Δεν είναι το πρώτο εξάλλου. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με το Κορεάτικο Squid Game.

Ωστόσο, αρκετοί λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας, υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο νούμερο χρησιμοποιήθηκε εσκεμμένα ως διαφήμιση για να αυξηθούν τα έσοδα της συγκεκριμένης ερωτικής γραμμής.

Το αν ο αριθμός τηλεφώνου χρησιμοποιήθηκε κατά λάθος ή επίτηδες ως φάρσα από τον Άνταμ ΜακΚέι και τους υπόλοιπους δημιουργούς της ταινίας, παραμένει ακόμα ασαφές.

So I am watching Don’t Look Up with my wife and there is a part where there is a phone number on screen that is supposed to be like a “help line”. Out of shits and giggles we called it….. It is a REAL number and it is for a fricken SEX LINE! What the fuck!?!?!?