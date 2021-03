Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής, η Brittany Gosney με τον φίλο της πήγαν σε ένα αστυνομικό τμήμα του Οχάιο, με ανησυχητικά νέα: ο 6χρονος γιος της, James Hutchinson, είχε εξαφανιστεί. Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια μέσω φωτογραφιών του μικρού αγοριού με τα κόκκινα μαλλιά και τα μαύρα γυαλάκια.

Ωστόσο η 29χρονη μητέρα με τον 42χρονο σύντροφό της, James Hamilton, έλεγαν ψέματα, είπε η αστυνομία τη Δευτέρα.

Στην πραγματικότητα, η Brittany Gosney είχε πατήσει τον γιο της σε ένα πάρκο πριν από μερικές ημέρες αφού προσπάθησε να τον εγκαταλείψει εκεί, ανέφεραν οι αρχές. Μετά, μαζί με τον Hamilton φέρεται να πέταξαν το πτώμα του στον ποταμό Οχάιο.

Η 29χρονη συνελήφθη μεταξύ άλλων με κατηγορίες ανθρωποκτονίας και κακοποίησης πτώματος, ενώ ο 42χρονος για συνεργεία. Δυο άλλα παιδιά που ζούσαν με το ζευγάρι απομακρύνθηκαν από τις σπίτι από τις κρατικές αρχές.

Η υπόθεση συγκλόνισε το Middletown, μια μικρή πόλη 48.000 κατοίκων περίπου 35 μίλια βόρεια του Σινσινάτι, αφήνοντας γείτονες και δασκάλους να θρηνούν τον θάνατο ενός αγοριού, που όλοι περιέγραψαν ως «χαρά της ζωής».

«Μακάρι περισσότεροι να ζητούσαν βοήθεια όταν την χρειάζονται με τα μωρά τους αντί να επιλέγουν αυτό τον δρόμο», είπε η Mary Stout, γειτόνισσα, στο WKRC. «Απλώς δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω όταν πρόκειται για ένα παιδί».

Η αστυνομία έκανε έρευνα προκειμένου να ανακαλύψει τι φέρεται να οδήγησε την Gosney να σκοτώσει τον γιο της.

«Η μητέρα δεν δείχνει μεγάλη μεταμέλεια αυτή τη στιγμή. Αλλά ομολόγησε την πράξη της», σημείωσε ο David Birk, επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος, σε συνέντευξη τύπου. «Δεν μας λέει ποιο ήταν το κίνητρό της».

Το βράδυ της Παρασκευής, δυο ημέρες πριν η Gosney με το φίλο της αναφέρουν την εξαφάνιση του James, η αστυνομία λέει πως η 29χρονη πήγε με τον 6χρονο και τα άλλα δυο παιδιά της στο Rush Run Park. Εκεί, στο χώρο ενός πάρκινγκ κοντά σε μια ράμπα για σκάφη, φέρεται να προσπάθησε να εγκαταλείψει τον James.

Όταν μπήκε ξανά μες στο αυτοκίνητο, πέρασε από πάνω του και έφυγε από το πάρκο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έχει στην κατοχή του το WKRC. Μισή ώρα αργότερα, φέρεται να επέστρεψε και να βρήκε τον James νεκρό. Τον έβαλε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και γύρισε πίσω στο σπίτι της.

Το επόμενο βράδυ, είπε ο Birk, οι Gosney και Hamilton οδήγησαν μέχρι μια γέφυρα στον ποταμό Οχάιο και πέταξαν το πτώμα του James από την άκρη της.

Όταν το ζευγάρι ανέφερε την εξαφάνιση του James το πρωί της Κυριακής, η αστυνομία αμέσως μπήκε σε υποψίες, είπε ο Birk. «Ήταν λίγο ασυνήθιστο επειδή γενικά όταν εξαφανίζεται ένα παιδί, το πρώτο πράγμα που κάνεις ως γονιός είναι να επικοινωνήσεις με την αστυνομία», σημείωσε. «Είπαν ότι το παιδί λείπει από το βράδυ του Σαββάτου».

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση αναζήτησης και μέσα σε λίγες ώρες οι αρχές είχαν οδηγηθεί μέχρι το πάρκο για συγκέντρωση στοιχείων.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, είχαν βάλει τέλος στην έρευνα και συνέλαβαν τους Hamilton και Gosney, που σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ομολόγησαν τη δολοφονία του αγοριού. Ειδική ομάδα άρχισε να ψάχνει τον ποταμό Οχάιο, με το έργο τους να δυσχεραίνει η υψηλή στάθμη του νερού και τα δυνατά ρεύματα.

Τη Δευτέρα, δικαστής έθεσε εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την 29χρονη μητέρα, μετέδωσε το WKRC. Στο δικαστήριο, η Gosney είπε ότι είχε «μαθησιακές δυσκολίες» και δεν καταλάβαινε τη διαδικασία, ισχυρισμό που διέψευσε ο Birk στη συνέντευξη τύπου.

«Φαινόταν να επικοινωνεί μια χαρά. Καταλάβαινε το σωστό από το λάθος. Καταλάβαινε τα συνταγματικά της δικαιώματα», είπε.

Around 80 people showed up on a cold windy winter night to honor James Hutchinson. Many people cried and held each other as they remembered the 6-year-old boy @FOX19 pic.twitter.com/XBdXoSyOMT