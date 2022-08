Αν δείτε αυτή τη σημαία να γίνεται κόκκινη στην παραλία, καλυφθείτε καλύτερα από τον Ήλιο

Ενώ το καλοκαίρι κορυφώνεται και οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το βόρειο ημισφαίριο, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε το δέρμα μας.

Το δημιουργικό γραφείο Heimat Berlin συνεργάστηκε με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση για την αντιμετώπιση του καρκίνου German Cancer Aid για να δημιουργήσει μια σημαία που θα ανταποκρίνεται στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου για να ειδοποιεί τους λουόμενους στην παραλία για τις ώρες υψηλές έκθεσης.

Το πρότζεκτ με τίτλο Watch Out At the Beach, (Προσέξτε στην Παραλία) έχει ως στόχο να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τις επιβλαβείς επιδράσεις του ήλιου.

Η «Σημαία Ασφαλείας από τον Ήλιο» είναι μια μαύρη σημαία με δακτυλίους που αλλάζουν χρώμα, καθώς οι υπεριώδεις ακτίνες γίνονται πιο έντονες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα χρώματα αντιστοιχούν στον δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ηνωμένων Εθνών.

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Στο κοντάρι της σημαίας υπάρχει ένας πίνακας που ενημερώνει τους λουόμενους για το τι σημαίνουν οι διαφορετικές αποχρώσεις. Το πράσινο είναι το ασφαλέστερο επίπεδο, ακολουθεί το κίτρινο και στη συνέχεια το κόκκινο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να κινούνται προς τη σκιά.

Η πινακίδα έχει επίσης έναν κωδικό QR που παραπέμπει τους χρήστες smartphone σε μια ιστοσελίδα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας και άλλες πηγές με υλικό για την προστασία από τον ήλιο.

«Ενώ το αντηλιακό μπορεί να μας βοηθήσει να προστατευτούμε, δεν είναι πάντα αρκετό»

Η εκστρατεία πρόκειται επίσης να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες εξοπλισμό ασφάλειας για την παραλία, τα οποία περιλαμβάνουν καπέλα, γυαλιά ηλίου, μαγιό, αντιηλιακά με τον υψηλότερο βαθμό προστασίας και... φρίσμπι. Η σημαία για την ασφάλεια στον ήλιο έχει υποβληθεί στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε παραλίες σε όλο τον κόσμο.