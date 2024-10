CNN: Μήνυμα στο Ιράν το χτύπημα των ΗΠΑ με stealth βομβαρδιστικό Β-2 Spirit

Η χρήση από τις ΗΠΑ ενός από τα πιο σημαντικά και δαπανηρά οπλικά τους συστήματα, του B-2, ενάντια στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυρομαχικών των Χούθι στέλνει ένα ευρύτερο μήνυμα που θα ακουστεί στην Τεχεράνη εν μέσω της αντιπαράθεσης του Ιράν με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, αναφέρει το CNN.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαθέτει μόλις 19 τέτοια βομβαρδιστικά, ικανά να ρίξουν πυρηνικές βόμβες, κόστους 2 δισ. δολαρίων έκαστο. Η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιστρατεύσει B-2 Spirit για να πλήξει μια σιιτική οργάνωση ανταρτών που δεν διαθέτει τόσο προηγμένα οπλικά συστήματα «εκ πρώτης όψεως φαντάζει υπερβολική», σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Η Ουάσιγκτον αρκούνταν στη χρήση όπλων που εκτοξεύτηκαν από αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στην περιοχή για να χτυπήσει στόχους των Χούθι τον περασμένο χρόνο, ενώ υπέστη ελάχιστη έως και καμία ζημιά.

The US has launched airstrikes targeting underground bunkers used by Yemen's Houthi rebels.



In a rare move, long-range B-2 stealth bombers were used against the Houthis, who have been attacking ships in the Red Sea.



