Βραζιλία: Δάκρυα χαράς στο στρατόπεδο Λούλα, οι προσευχές των υποστηρικτών Μπολσονάρου για ένα «θαύμα»

Ενώ οι υποστηρικτές του Λουίζ Ινάσιο Λούλα νταα Σίλβα ξέσπαγαν σε δάκρυα χαράς και έξαλλους πανηγυρισμούς, εκείνοι του αντιπάλου του Ζαΐρ Μπολσονάρο προσεύχονταν για ένα εκλογικό θαύμα.

Η αγωνία ωρών, με τα αποτελέσματα στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα υπέρ εναλλάξ και των δύο υποψηφίων, «εξερράγη» σε ένα μείγμα πανηγυρισμών και απογοήτευσης, αλλά και δακρύων, χαράς ή λύπης, αναλόγως το στρατόπεδο.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

«Το αίσθημα είναι απερίγραπτο» ανέφερε η Καρολίνα Φρέιο, 44χρονη δημόσια υπάλληλος, σε ένα μπαρ της Κοπακαμπάνα, ενώ στα μάτια της έτρεχαν δάκρυα για τη νίκη Λούλα με 50,9% έναντι του 49,1% του Μπολσονάρο. «Εκπροσωπεί τόσα πολλά: ισότητα φύλων, ελευθερία. Ο Λούλα θα αλλάξει τα πάντα» ανέφερε.

Στην οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας, το Σάο Πάολο, χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους, κρατώντας τις κόκκινες σημαίες του κόμματος Λούλα.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Καθώς το αποτέλεσμα άρχισε να αποκρυσταλλώνεται, οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο που είχαν συγκεντρωθεί σε πρωτεύουσα Μπραζίλια, έπεσαν γονυπετείς με υψωμένα τα χέρια ψηλά, προσευχόμενοι για ένα εκλογικό θαύμα.

Sad day for Brazil. Bolsanaro supporters crying and praying after socialist Lula's victory in the Brazilian presidential election. pic.twitter.com/4GvdG6e5AP