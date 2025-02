Βατικανό: Άνδρας βανδάλισε τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Πέταξε κηροπήγια του 19ου αιώνα

Τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου βανδάλισε ένας άνδρας στο Βατικανό.

Ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία έριξε στο δάπεδο συνολικά έξι ασημένια κηροπήγια. Στη συνέχεια ανέβηκε στην Αγία Τράπεζα, έριξε κάτω ένα λευκό ύφασμα που την κάλυπτε και αμέσως μετά, ακινητοποιήθηκε από την ασφάλεια του Βατικανού.

Τα κηροπήγια του 19ου αιώνα είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον 30.000 ευρώ και υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Πιστοί και τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στο εσωτερικό της εκκλησίας βιντεοσκόπησαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί το 2019, όταν ένας Ιταλός είχε ανέβει στην Αγία Τράπεζα της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου και είχε ρίξει με δύναμη στο δάπεδο ένα πολύτιμο κηροπήγιο.

WATCH as an immigrant vandalizes the Papal Basilica of Saint Peter in Vatican City!



pic.twitter.com/EriCQxH72m