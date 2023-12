Ασφαλές το πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου που χτυπήθηκε από νάρκη στη Μαύρη Θάλασσα

Ασφαλή και καλά στην υγεία τους, είναι τα μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου Vyssos, που υπέστη σοβαρές ζημιές, μετά από χτύπημα νάρκης στη Μαύρη Θάλασσα.

Στο πλοίο με σημαία Παναμά, σύμφωνα με τις πληροφορίες επιβαίνουν επιβαίνουν 18 άτομα, Αιγύπτιοι, Τούρκοι, Ουκρανοί αλλά και δύο Έλληνες ναυτικοί. Ο 74χρονος πλοίαρχος και ο 59χρονος υποπλοίαρχος τραυματίστηκαν ελαφρά αλλά δεν διατρέχουν κίνδυνο. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας το πλοίο Vyssos με τη βοήθεια ρυμουλκών, οδηγείται στο λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή του μετά το χτύπημα από τη νάρκη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Ισμαήλ του Δούναβη, προκειμένου να φορτώσει σιτηρά. Τότε κινδύνευσε να βυθιστεί όταν χτυπήθηκε από ρωσική νάρκη κοντά στην πρύμνη του. Η πρύμνη του πλοίου ανασηκώθηκε από τη σφοδρότητα της έκρηξης, όμως με γρήγορη επέμβαση ο καπετάνιος κατάφερε να αποτρέψει τη βύθισή του.

In the Black Sea, a #Russian mine blew up a Panamanian-flagged civilian vessel - GPSU



