Ένα μικρό επιβατικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Νιγηρίας συνετρίβη έξω από το αεροδρόμιο της Αμπούτζα, με συνέπεια να σκοτωθούν και οι 7 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.

Το αεροσκάφος Beechcraft KingAir B350i συνετρίβη κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο της Αμπούτζα, αφότου ανέφερε βλάβη στον κινητήρα, ενώ ταξίδευε προς την πόλη Μίνα.

#Nigeria- The Nigerian Air Force on Sunday said seven passengers onboard a Beechcraft KingAir B350i aircraft died when the jet crashed in #Abuja.

