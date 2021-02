Συντρίμμια από τον κινητήρα ενός αεροσκάφους διασκορπίστηκαν πάνω από σπίτια στο Ντένβερ το βράδυ του Σαββάτου.

Τα συντρίμμια προέρχονταν από τον δεξιό κινητήρα επιβατικού αεροσκάφους της εταιρείας United Airlines, που αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή όταν αντιμετώπισε μηχανική βλάβη. Ωστόσο, ο κινητήρας συνέχιζε να δίνει ώση, παρότι σχεδόν διαλυμένος, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, κυρίως από την αστυνομία του Μπρούμφιλντ (@BroomfieldPD), είναι ορατό τμήμα του περιβλήματος του κινητήρα, κυκλικού σχήματος, με διάμετρο μεγαλύτερη από μια πόρτα εισόδου, που έχει φυτευτεί στην αυλή σπιτιού του προαστίου αυτού του Ντένβερ, στην πολιτεία Κολοράντο (κεντρικές ΗΠΑ).

Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Χονολουλού (Χαβάη), «επέστρεψε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά τη βλάβη που υπέστη στον δεξιό κινητήρα του λίγο μετά την απογείωση», εξήγησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) μέσω Twitter (@FAANews).

Incredible photos by Hayden Smith of UA328 suffering an engine failure shortly after departing Denver #UA328 #Denver #UAL328 pic.twitter.com/JF89Q8lPua