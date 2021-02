Άδοξο τέλος είχε ο μυστηριώδης μονόλιθος που αυτή τη φορά «έκανε την εμφάνισή του» στην πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εξάπτοντας τη φαντασία των ντόπιων.

Αφού έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς να βγάλουν μια σέλφι και να στοχαστούν για τη ζωή σε άλλους πλανήτες, κάποιοι άλλοι τον έσπασαν και τον πυρπόλησαν. Το μεταλλικό αντικείμενο, ύψους 3,5 μέτρων, εμφανίστηκε στη συνοικία Μπαντάλ της Κινσάσα το πρωί της Κυριακής. Σήμερα, το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία, έβγαζε φωτογραφίες και συζητούσε την προέλευσή του.

Ωστόσο, σε βίντεο που αναρτήθηκαν αργότερα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι της περιοχής τον χτυπούν με ρόπαλα, τον καταστρέφουν και στη συνέχεια του βάζουν φωτιά.

Παρόμοιοι «εξωγήινοι» μονόλιθοι θεάθηκαν τον Νοέμβριο σε μια έρημο στη Γιούτα και κατόπιν στη Ρουμανία και την Τουρκία, πυροδοτώντας διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και μια συζήτηση για το αν παραπέμπουν στην ταινία «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Στην ταινία του 1968, ένας εξωγήινος μονόλιθος λειτουργεί σαν σύμβολο της ανθρώπινης εξέλιξης.

«Ξυπνήσαμε και είδαμε αυτό το μεταλλικό τρίγωνο», είπε ο Σέργκε Ιφούλου, ένας κάτοικος της περιοχής. «Ξαφνιαστήκαμε, γιατί είναι μια πυραμίδα που την βλέπουμε συχνά σε ντοκιμαντέρ για τους μασόνους ή τους πεφωτισμένους», πρόσθεσε.

Dear aliens, the congolese people are not ready.

Sincerely

A Congolese.



*PS: Sorry for destroying your monolith🙆🏿‍♂️ pic.twitter.com/AHfHVC0qC9