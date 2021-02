Η σύζυγος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση για πρώτη φορά εδώ και έναν χρόνο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ρι Σολ Τζου συνόδευσε τον σύζυγό της σε ένα κονσέρτο, την Τρίτη, προς τιμήν του πατέρα του Κιμ και πρώην ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ιλ, για την επέτειο των γενεθλίων του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Rodong Sinmun, το ζευγάρι βρέθηκε στο Mansudae Art Theatre την Τρίτη εν μέσω «βροντερού χειροκροτήματος».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν με τη σύζυγό του, καθισμένους στο θέατρο ο ένας δίπλα στον άλλο, να γελούν χωρίς να φορούν μάσκες ή να κρατούν αποστάσεις.

