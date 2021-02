Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε μία καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν σχεδόν 100 οχήματα σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας.

Η αλυσιδωτή σύγκρουση συνέβη βόρεια της πόλης Φορτ Γουόρθ και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο παγωμένο οδόστρωμα, όπως δήλωσε ο Μάικλ Ντρίβνταλ, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αρχής της πόλης.

Σύμφωνα με τους διασώστες υπήρξαν πέντε νεκροί ενώ σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν 36 τραυματίες.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αρχής της πόλης, εκτίμησε ωστόσο ότι ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο Τζέισον Μακλόφιν, ένας κυνηγός ανεμοστρόβιλων, δημοσίευσε ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter που δείχνει δεκάδες οχήματα σφηνωμένα το ένα στο άλλο.

Μιλώντας για μια «χαοτική» σκηνή, υπολόγισε ότι ο συνολικός αριθμός των κατεστραμμένων οχημάτων ξεπερνά τα 100. Για ίδιο αριθμό οχημάτων έκαναν λόγο το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KXAS-TV και η Dallas Morning News.

Texas could really use some prayers rn. Over 100 cars crashed near Fort Worth. Five dead and counting... the crash started because the highway was/is iced over pic.twitter.com/6TZf63QUe2 — RascalTheRose (@LotusWolf34) February 11, 2021

LOOK: the moment of impact causing the deadly crash in Fort Worth 😢 pic.twitter.com/Jo4VPGTN9F — Cynthia McLaughlin (@cynthiasmu) February 11, 2021

Με πληροφορείς του AFP/Xinhua/ΑΠΕ

