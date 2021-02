Κυρώσεις για το πραξικόπημα της Μιανμάρ ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου στη Μιανμάρ και σε όσες οντότητες συνδέονται με αυτές, δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να επιβάλλουν «κυρώσεις τους στρατιωτικούς ηγέτες που διευθύνουν το πραξικόπημα, τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα καθώς και στενά μέλη της οικογένειάς τους» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα προσδιορίσει τον πρώτο γύρο των στόχων αυτήν την εβδομάδα και θα επιβάλει ισχυρούς ελέγχους στις εξαγωγές καθώς και ότι αναμένεται να επιβάλει και άλλα πρόσθετα μέτρα.

I’m delivering remarks on our Administration’s response to the coup in Burma. Tune in. https://t.co/GV9xYrUcNV