Ο Πιτ Μπούτιτζετζ, ορκίστηκε υπουργός Μεταφορών στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. Με αυτόν τον τρόπο έγινε και τυπικά ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος υπουργός των ΗΠΑ.

Ηλικίας 39 ετών, ο πρώην δήμαρχος της πόλης Σάουθ Μπεντ, της Ιντιάνα, είναι το νεότερο μέλος του υπουργικού συμβουλίου. Ο Μπούτιτζετζ είχε διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο διορισμός του Μπούτιτζετζ εγκρίθηκε χθες από τη Γερουσία με ψήφους 86 υπέρ έναντι 13 κατά γεγονός που φανερώνει υψηλή αποδοχή και στα δύο πολιτικά κόμματα. Κατά την ομιλία οι στόχοι του υπουργείου του ευθυγραμμίστηκαν με τις θέσεις Μπάιντεν για την κλιματική αλλαγή, τη φυλετική δικαιοσύνη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάκαμψη.

Ως επικεφαλής του υπουργείου Μεταφορών ο Μπούτιτζετζ, θα επιβλέπει τις αερομεταφορές, τους αυτοκινητοδρόμους, τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά επίσης και τις προσπάθειες για ασφαλείς μεταφορές εν μέσω της πανδημίας της Covid-19.

Σύμφωνα με τους ΝΥΤ ο νέος υπουργός Μεταφορών αντιμετωπίζει προκλήσεις καθώς θα αναλάβει ένα υπουργείο 55.000 εργαζομένων που διαχειρίζεται επιδοτήσεις ύψους 87 δισεκατομμυρίων, σε μία περίοδο όπου τα μοντέλα των δημοσιών συγκοινωνιών δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας.





I’m honored to serve as Secretary of Transportation and help build the kind of infrastructure that creates jobs, empowers all, and keeps travelers & workers safe.



It’s time to get to work.